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Вторая жизнь Колосовского замка: в Тульской области восстановят усадьбу Черковых-Пасхаловых
Фото Дмитрия Дзюбина.

Вторая жизнь Колосовского замка: в Тульской области восстановят усадьбу Черковых-Пасхаловых

Там планируют организовать многофункциональный культурно-туристический центр.

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и учредитель ООО «Управляющая компания „Усадьбы и парки“» Алексей Шкрапкин подписали соглашение о создании многофункционального культурно-туристического центра «Усадьба Колосово». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Дмитрий Миляев рассказал, что планируется восстановить усадьбу Чертковых-Пасхаловых в Алексинском районе, а также примыкающий к ней парк. Также проект предполагает строительство глэмпинга.

— Мы активно развиваем этот формат в последние несколько лет и видим, что он очень востребован у жителей и гостей региона. Живописные места и необходимая инфраструктура способствуют дальнейшему развитию экотуризма, — сказал врио губернатора.

Общий объем инвестиций превысит 400 млн рублей. Правительство Тульской области готово оказать компании всестороннюю поддержку на всех этапах проекта.

Сейчас замок принадлежит Алексинскому колледжу. 

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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Люди
Дмитрий Миляев
Место
Усадьба КолосковоАлексинский район
 

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