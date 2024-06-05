В Ясногорске за взятки осудили бывшего начальника отдела полиции и его подчинённых

Фото из архива Myslo

Прокуратура Ясногорского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении трёх бывших сотрудников полиции. Они признаны виновными во взяточничестве.

По информации пресс-службы ведомства, с июля по декабрь 2021 года начальник ОМВД по Ясногорскому району систематически получал взятки через своих подчиненных – заместителя начальника полиции по оперативной работе и оперуполномоченного уголовного розыска.

Деньги предназначались за информирование владельцев игорного бизнеса о предстоящих проверках и бездействие. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей. Экс-начальник отдела проведёт в местах лишения свободы 8,5 лет и заплатит штраф в 1,3 млн рублей. Его заместитель должен пополнить казну на сумму 1,6 млн рублей, а бывший оперативник – на 1 млн рублей.

Кроме того, всех троих лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок от 3 до 6 лет. Приговор в законную силу не вступил.