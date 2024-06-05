Где в Туле не будет электроэнергии 6 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Арсенальная, 22,
- ул. М. Горького, 20, 22, 22-а,
- Иншинский пр-д, 6, 8, 11,
- ул. Бондаренко, 39,
- пр-т Ленина, 103, 105,
- ул. Станиславского, 4,
- ул. Ф. Энгельса, 58,
- ул. Первомайская, 13 к. 16, 13 к. 17,
- ул. Богучаровская, 6, 20, 21, 24, 30-а, 32-а,
- ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21,
- ул. Фруктовая, 1-15, 2--б, 13-а,
- 2-й Тесницкий пр-д,
- 21-й Горельский пр-д, 53, 57,
- ул. Малаховская, 4,
- пос. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8,
- ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3,
- ул. Полевая, 1-9,
- ул. Волкова, 26, 29,
- пос. Октябрьский: 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б,
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-55 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 44,
- ул. Шишкина, 50-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33-41 (нечётн.).