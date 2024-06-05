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Льготную ипотеку на новостройки назвали ошибочным решением

Льготную ипотеку на новостройки назвали ошибочным решением

Как считает эксперт, именно из-за нее произошло значительное увеличение стоимости жилья.

Программа господдержки ипотеки на новостройки оказалась ошибочной. В конечном итоге она простимулировала значительное увеличение стоимости жилья.

— В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах. С окончанием программы жилье станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки, — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Эксперт отметил, что с уходом с рынка этой программы «жилье будет продаваться по разумным ценам, а не по взвинченным, завышенным от спроса».

— Оно станет более доступным, конечно. Не надо будет льготной ипотечной программы, достаточно будет обычной ипотечной программы, — добавил он.

Срок действия программы льготной ипотеки установлен до 1 июля 2024 года. Согласно условиям, ставка не превышает 8%, а лимит ипотечного кредита — 6 млн рублей.

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