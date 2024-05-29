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Летом в Тульской области будут работать 69 пляжей: полный список
Фото из архива Myslo

Летом в Тульской области будут работать 69 пляжей: полный список

По данным регионального ГУ МЧС России, работа по устройству дополнительных мест отдыха продолжается.

Этим летом на территории Тульской области на период купального сезона к использованию задекларированы 69 организованных мест отдыха у воды. Девять из них находятся в Туле. Работа по устройству дополнительных мест отдыха продолжаются.

Спасатели также будут контролировать несанкционированные места массового купания.

За купание в запрещенных местах и нахождение у водоемов детей без сопровождения предусмотрены административные штрафы.

список пляжей на лето 2024

Алексин

1.    Пляж «Ассоль», р. Ока

2.    Пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

3.    Пляж на р. Ока, н.п. Егнышевка

    Арсеньевский район

4.    Пляж Бобровский

    Белёвский район

5.    Пляж на пруду д. Сергеевка

6.    Пляж на р. Ока, д. Сныхово

7.    Муниципальный пляж р. Оки

    Богородицкий район

8.    Пляж на пруду «Рос»

    Веневский район

9.    Пляж «Веневка», пруд

    Воловский район

10.   Пляж «Толбузино»

    Донской

11.    Пляж «Голубая вода»

12.    Бассейн «Плазма»

13.    Пляж «АкваДон»

    Дубенский район

14.    Пляж «Якшинские выселки»

15.    Пляж в п. Дубна

16 .   Пляж в с. Лужное

    Ефремов

17.    Городской пляж «Береговой»

18.    Городской пляж ул. К.Маркса

19.    Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча

20.    Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

    Заокский район

21.    Пляж на пруду д. Романьково

22.    Пляж «Плетенка», р.Ока

23.    Пляж «Солнечный» п. Ланьшинский

    Каменский район

24.    Пляж «Яблонево»

25.    Бассейн «Архангельское»

    Кимовский район

26.    Пляж «Вороньи выселки»

27.    Пляж «Усадьба Александрово», г. Кимовск, ул. Ким,

    Киреевский район

28.    Пляж п. Красный  Яр, р. Сежа

29.    Пляж г. Киреевск, р. Олень

   Куркинский район

30.    Пляж «Орловский»

    Новомосковск

31.    Пляж «Тросниковка»

32.    Пляж «Стрельцы»

33.    Пляж «Урванка»

34.    Пляж «Гремячее»

35.    Бассейн «Сокольники»

    р. п. Новогуровский

36.    Пляж «Приволье»

    Одоевский район

37.    Городской пляж «Песчаная Коса», р. Упа

38.    Пляж на пруду д. Дорогонка

    Плавский район

39.    Пляж на реке Плава, г. Плавск, ул. Красная

40.    Пляж на пруду с. Красное

    Суворовский район

41.    Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

42.    Пляж «Байкал», г. Суворов

43.    Пляж «Ханинский», МО Юго-Восточное

44.    Пляж «Зареченский», Черепетское водохранилище

45.    Пляж «Песоченский», МО Северо-Западное

46.     Пляж г. Чекалин, р. Ока

47.     Пляж на пруду д. Балево

48.     Пляж на пруду д. Гущино, МО Северо-Западное

49.     Пляж «Березовский», МО Юго-Восточное

    Тепло-Огаревский район

50.    Пляж «Волчья Дубрава»

51.    Пляж с. Нарышкино

     Узловский район

52.    Пляж «Трестовский»

      Чернский район

53.    Пляж в парке р.п. Чернь на р. Снежедь

       Щекинский район

54.     Пляж на пруду д. Грумант

55.     Пляж на Щекинском водохранилище, г. Советск

56.     Пляж на пруду р.п. Первомайский

57.     Пляж парк-отеля «Грумант»

58.     Пляж «Старина»

       Ясногорский район

59.     Пляж «ВолгоДон»

60.     Пляж «Лесной»

      Тула

61.     Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково

62.     Пляж «Обидимо»

63.     Пляж на водохранилище р. Воронка

64.     Пляж на водохранилище р. Воронка (ст. Козлова засека)

65.     Пляж  «Ильинское», пруд с. Крутое

66.     Пляж «Петровский», пруд мкр. Петровский

67.    КФХ «Велесов лес», пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

68.    Пляж на пруду ЦПКиО им. П.П. Белоусова

69.    Пляж на пруду п. Рассвет.

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Фотограф:
сегодня, в 19:14 0
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Тульская областьТула
 

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