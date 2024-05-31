Ребенок получил травму в «Золотом городе»: прокуратура организовала проверку

Сегодня, 31 мая, мы написали про пятилетнего мальчика, на которого рухнула скульптура во время отдыха на территории эко-курорта «Золотой город»:

— Сын захотел сделать пару фотографий рядом с красивыми скульптурами. Пока я доставала камеру, Вова ухватился за деревянную экспозицию, и та рухнула на него. У сына зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, — рассказала тулячка Дарья Шустина.

После нашей публикации проверку организовала прокуратура:

— Прокуратура даст оценку соблюдению требований действующего законодательства при организации досуга граждан, в том числе несовершеннолетних, в комплексе «Золотой город». По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.