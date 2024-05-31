Ботвинья, блины «Христовы лапоточки» и сбитень: в пространстве «Археология» туляков ждут архаичные кушанья

Фото пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Участники интерактивной программы услышат историю традиционной кухни на Руси, узнают ее религиозное и обрядовое значение и посоревнуются в народных играх.

Попробовать обрядовую кухню, в прошлом бытовавшую в Тульском крае, и увидеть ее особенности предлагают повара музея-заповедника «Куликово поле» на интерактивной программе «Летний стол Куликова поля».

Представительство Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы приглашает с 1 июня на сезонную интерактивную программу с дегустацией блюд исторической кухни «Летний стол Куликова поля».

Летний период у жителей Куликова поля всегда был связан с сельскохозяйственными хлопотами — полевыми и огородными работами с надеждой на богатый урожай. Трудовые будни крестьян чередовались с праздниками. Любили и широко отмечали православные люди Вознесение Господне, Троицу, Петров день, а также Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

Посетители Музея-лаборатории узнают, почему хозяйки к празднику Вознесения Господня готовили блины «Христовы лапоточки», к Троице пекли пышки из ржаной муки с конопляными семечками, на Ивана Купалу предлагали домочадцам ботвинью, а к Петрову дню — пирог с картофелем, капустой и луком.

Ждет участников интерактивной программы и история сбитня — ароматного напитка из меда свежего урожая с пряностями.

Ведущий расскажет, как зори на Руси стали сестрами, какой летний месяц именовали «изоком» и «червенем» и что на Троицу считали главным символом возрождения души, расцвета и обновления.

Участники интерактивной программы услышат рассказ о традициях самых сладких и вкусных летних праздников — августовских Спасов. Ведущий назовет кушанья, которыми был богат стол у наших предков на Медовый Спас, и напиток, который хозяйки готовили на основе меда.

Интерактивную программу с дегустацией раскрасят старинные народные игры — «Калечина-малечина» и «Проворные мотальщики». Участвуя в них, дети и взрослые смогут посоревноваться в ловкости, скорости, выдержке и координации движения.

Интерактивная программа «Летний стол Куликова поля» будет проходить по 31 августа в Музее-лаборатории Пространства «Археология» по адресу: Тула, ул. Металлистов, 8.

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