  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: ЧЕ - страница 547 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: ЧЕ - страница 547 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: ЧЕ - страница 547 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель сбил пенсионерку, отвёз её в больницу и пытался скрыть ДТП

В Туле водитель сбил пенсионерку, отвёз её в больницу и пытался скрыть ДТП

Уголовное дело передано в суд.

В Туле 28-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем Kia, на парковке не заметил пешехода. Мужчина сбил 81-летнюю пенсионерку, отвез её в больницу, а потом скрылся, не вернувшись на место совершения ДТП, попытавшись скрыть факт случившейся аварии.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:56 0
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПаварияТулапрокуратурапроисшествиясбил пенсионерку
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская УК задолжала газовикам почти 8 млн рублей: Что грозит потребителям?
Тульская УК задолжала газовикам почти 8 млн рублей: Что грозит потребителям?
Ботвинья, блины «Христовы лапоточки» и сбитень: в пространстве «Археология» туляков ждут архаичные кушанья
Ботвинья, блины «Христовы лапоточки» и сбитень: в пространстве «Археология» туляков ждут архаичные кушанья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.