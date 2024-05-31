В Туле водитель сбил пенсионерку, отвёз её в больницу и пытался скрыть ДТП

В Туле 28-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем Kia, на парковке не заметил пешехода. Мужчина сбил 81-летнюю пенсионерку, отвез её в больницу, а потом скрылся, не вернувшись на место совершения ДТП, попытавшись скрыть факт случившейся аварии.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.