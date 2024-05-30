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В Туле приняли законопроект о выдаче земельных участков многодетным семьям, прожившим в регионе минимум 5 лет

В Туле приняли законопроект о выдаче земельных участков многодетным семьям, прожившим в регионе минимум 5 лет

Об этом стало известно в ходе очередного заседания областной Думы.

В марте этого года руководителем фракции ЛДПР Александром Балберовым внесен проект закона Тульской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тульской области „О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей“.

Закон предлагает установить временные рамки ценза оседлости в Тульской области. Таким образом, многодетные семьи смогут получить земельный участок в собственность бесплатно, прожив в Тульской области 5 лет.

Ограничение позволяет предоставлять земельный участок только тем гражданам, которые прожили необходимое время и знакомы с проблемами местных, исторических, культурных, географических, хозяйственных и иных особенностей территорий их проживания. 

Сегодня, 30 мая, в ходе очередного заседания областной Думы, стало известно, что данный законопроект принят в первом чтении. 

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сегодня, в 10:48 +2
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