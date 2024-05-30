В Щекино на женщину рухнула глыба льда: перед судом предстанет директор УК

В Щекино 59-летняя гендиректор УК «Старатель» обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Следствием установлено, что несмотря на многочисленные предостережения от администрации, гендиректор не обеспечила уборку снега на крыше дома №18 по улице Ленина. В результате этого 16 марта наледь и снег рухнули на проходившую рядом с домом 38-летнюю женщину. Её здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело в отношении гендиректора направлено в суд для рассмотрения по существу.



