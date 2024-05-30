В Туле на «‎Креафесте» выступит пост-панк группа «‎Перемотка»

Фото Объединения центров развития культуры Тульской области

Жителей города ожидают интересные образовательные и развлекательные программы. Фестиваль «Креафест» пройдет в творческом пространстве «Девятка».

В субботу, 1 июня, на главной сцене выступит пост-панк группа из Екатеринбурга «Перемотка». Вход на территорию фестиваля и другие мероприятия — бесплатный. Возрастные ограничения: 12+.

Программа фестиваля

31 мая

Творческое пространство «Девятка»:

12.00 — 12.30. Лекция дизайнера, основательницы бренда Beautiful Criminals Ирины Матюшенко «Мост между прошлым и будущим».

12.30 — 13.00. Лекция создательницы проекта «Новый русский/Культурный код», продюсера, культуролога Александры Федоровой «Работа с наследием — от эксплуатации до переосмысления».

13.00 — 13.30. Лекция руководителя Санкт-Петербургского офиса культурных инициатив «Культурная столица», эксперта Общественной Палаты Санкт-Петербурга, эксперта региональных и федеральных грантовых конкурсов Алексея Матвеева.

13.30 — 14.00. Кофе-брейк.

14.00 — 14.10. Встреча с руководителем проекта «Сделано в Тульской области» Юлией Шляховой «Поддержка региональных предпринимателей в рамках проекта „Сделано в Тульской области“».

14.10 — 14.20. Встреча с генеральным директором группы компаний LINDA, Президентом всероссийского фестиваля FASHION STYLE Аллой Бурлиной.

14.20 — 15.30. Творческие встречи с тульскими дизайнерами, модные показы Beautiful Criminals, OAKLET, BOOMERANGS, ФИЛИМОН.

17.00 — 19.00. «Творческая лаборатория ШКИ» презентация проектов.

1 июня

Творческое пространство «Девятка»:

12.00 — 13.00. Лекция члена Союза Журналистов России, лектора Российского общества «Знание», заместителя директора рекламного агентства Redline PR Марии Тикуновой «Личный бренд — зачем он нужен в социальных сетях?»?

13.00 — 14.00. Лекция исследователя орнамента, филолога, дизайнера одежды, основательницы бренда ORNAMENТЫ Любы Тепцовой «Орнамент как язык — забытый или незабываемый?»?

14.00 — 15.00. Лекция генерального директора, основателя ООО «3Д ПЛАТФОРМА», 3D-музея национальных костюмов Российской империи Константина Попова «Демонстрация платформы для креативных индустрий — 3D Платформа».

Творческое пространство «Ремеслофт»:

12.00 — 13.00. Мастер-класс педагога студии анимации и 3D-графики Галии Трушечкиной «Мобильная перекладная анимация».

13.00 — 14.00. Квест по ШКИ.

13.00 — 14.00. Мастер-класс педагогов студии интерактивных цифровых технологий VR и AR Никиты Рогова и Андрея Сафонова «Первые шаги в виртуальной реальности».

14.00 — 15.00. Мастер-класс педагога студии фото Андрея Алёшина «Студийный портрет за час».

15.00 — 16.00. Мастер-класс по моделированию 3D- ручкой от педагога студии дизайна Полины Томилиной.

16.00 — 17.00. Музыкальная игра «Шалаш» от педагога студии звукорежиссуры и современной электронной музыки Александра Мухина.

16.00 — 17.00. Квест по ШКИ.

Главная сцена:

12.00 — 14.00. не школа барабанов.

14.00 — 15.00. Концерт GINGER BRASS BAND.

15.00 — 16.00. Торжественная церемония вручения свидетельств учащимся ШКИ.

16.00 — 16.30. Интерактивная музыкальная программа от CRAZY ARMY DRUM SHOW / Шоу барабанщиков.

16.30 — 17.30. Дуэт Юлии Хабаровой и Леонида Шестопалова.

17.30 — 18.30 Концерт музыкальной группы «Перемотка».

18.30 — 19.00. Концерт музыкальной группы ОМАЙГАД.

Малая сцена:

12.00 — 14.00. Художественный флешмоб от арт-студии «Палитра».

14.15 — 16.00. Игровая импровизация.

16.00 — 17.00. Каллиграфический перформанс от Дмитрия Сидорова.

17.00 — 18.00. Интеллектуальная игра.

Также с 14.00 до 19.00 будет работать выставка «Чтобы Что?», маркета,

клуба настольных игр.