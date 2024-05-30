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В Тульской области каждый год будут выбирать лучшие трудовые династии
Фото из архива Myslo

В Тульской области каждый год будут выбирать лучшие трудовые династии

Положение о региональном конкурсе утверждено министерством труда и социальной защиты.

Среди целей конкурса – содействие сохранению, развитию и приумножению трудовых традиций, а также повышение трудового потенциала и престижа востребованных профессий.

Установлено, что конкурс проводится ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, а одна трудовая династия может принимать в нём участие не чаще одного раза в три года.

Среди критериев, по которым жюри будут оценивать заявки участников – занятость членов династии в одной сфере деятельности, общий трудовой стаж не менее 50 лет и наличие в заявке представителей не менее 3 поколений. Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.

Полный текст документа размещён здесь.

 

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