В Тульской области каждый год будут выбирать лучшие трудовые династии

Фото из архива Myslo

Среди целей конкурса – содействие сохранению, развитию и приумножению трудовых традиций, а также повышение трудового потенциала и престижа востребованных профессий.

Установлено, что конкурс проводится ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, а одна трудовая династия может принимать в нём участие не чаще одного раза в три года.

Среди критериев, по которым жюри будут оценивать заявки участников – занятость членов династии в одной сфере деятельности, общий трудовой стаж не менее 50 лет и наличие в заявке представителей не менее 3 поколений. Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.