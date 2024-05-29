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В Рогожинском парке Тулы обмелел пруд: в Минприроды заявили, что все в порядке

В Рогожинском парке Тулы обмелел пруд: в Минприроды заявили, что все в порядке

Снижение уровня воды связано с окончанием половодья.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области объяснили, почему обмелел пруд в Рогожинском парке. 

О резком снижении уровня воды на прошлой неделе сообщили читатели Myslo. По их словам, пруд внезапно обмелел, и вода отошла от берега почти на 10 метров. 

«Неделю назад было много воды в пруду, сейчас пришла, а в пруду нет половины воды. Жалко уток и рыбу. Такого не было за 10 лет», — рассказала тулячка Елена.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, изменения уровня воды в Рогожинском пруде зависят от притока воды и паводков в регионе.

«Во время весеннего половодья уровень воды повысился, а сейчас установился стабильный уровень. Пруд контролируется гидротехническим сооружением, принадлежащим администрации муниципального образования Тулы», — говорится в сообщении ведомства.

25 мая специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы осмотрели пруд и сооружение. Было подтверждено, что уровень воды снизился на 50 см. Проведенные компанией «А-ЭКСПЕРТ» исследования показали, что сооружение находится в работоспособном состоянии.

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Автор:
сегодня, в 10:42 +1
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