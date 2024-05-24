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В Туле неожиданно обмелел пруд в Рогожинском парке

В Туле неожиданно обмелел пруд в Рогожинском парке

Вода ушла более чем на 10 метров от берега.

Еще неделю назад пруд в Рогожинском парке был полноводен и не вызывал каких-либо опасений у посетителей. Вчера же оказалось, что он обмелел почти в два раза.

«Неделю назад было много воды в пруду, сейчас пришла, а в пруду нет половины воды. Жалко уток и рыбу. Такого не было за 10 лет», — рассказала тулячка Елена.

«Вода ушла от берега метров на 10-12, хотя и зима была снежной, да и весной дождей хватало. Администрация парка ничего не делает, а у нас в пруду и рыба, и утки на ПМЖ. Наверное, опять неисправны задвижки», — написал еще один читатель Сергей.

Пруд находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Для уточнения информации редакция направила в ведомство запрос.

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Автор:
сегодня, в 16:23 +2
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