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Жертвами клещей за неделю стали 144 туляка
Фото ru.freepik.com.

Жертвами клещей за неделю стали 144 туляка

Статистика показывает, что в этом году клещи менее активны, возможно, из-за погодных условий.

Роспотребнадзор сообщил о 144 фактах присасывания клещей — такое количество зафиксировано в Тульской области за прошедшую неделю, 23 из них — дети. В прошлом года за аналогичный период таких фактов было 281.

Чаще всего туляки подхватывают клещей во дворах — 42,4%, на дачах — 27,5%, в лесах — 9,4% и на других территориях — 20,7%.

Всего в этом сезоне зарегистрировано 630 случаев присасывания клещей у жителей Тульской области. В прошлом году к концу мая их было 1011 случаев.

За период мониторинга исследовано 622 клеща, снятых с людей, и 201 клещ — из объектов окружающей среды. Боррелиями оказались инфицированы 11,3% клещей, анаплазмой — 3,4%, эрлихиями — 0,6%.

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