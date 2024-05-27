Тульскому инструктору по езде на беговеле Дмитрий Миляев передал автомобиль

Татьяна Хромова, являясь многодетной матерью, создала сообщество для малышей и учит их виртуозной езде на беговелах.

Татьяна Хромова — мама семерых детей, и именно материнство стало отправной точкой для создания «БегоВелоШколы».

— С появлением третьего ребенка в 2011 году мне как активной маме и тренеру очень хотелось развивать малышей именно с помощью спорта. Сначала это были занятия с моими детьми. Потом постепенно стали подтягиваться знакомые и их друзья. Количество юных гонщиков начало стремительно расти.

Сегодня это уже крупное сообщество юных спортсменов, которое активно развивается. Что же касается ее семьи, то когда дети подросли, возникла необходимость в просторном транспортном средстве, чтобы всех можно было доставить на дополнительные занятия. Приобрести самостоятельно возможности не было. Татьяна обращалась с этим вопросом на приёме к Алексею Дюмину.

26 мая врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с инструктором по обучению езде на беговеле, многодетной матерью Татьяной Хромовой.

— Ваша просьба дошла до Алексея Геннадьевича и сегодня я хочу передать ключи от нового автомобиля, благодаря которому у вас появится возможность перевозить не только своих детей, но и юных спортсменов «БегоВелоШколы», — сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора пообщался с воспитанниками школы беговелов и Татьяной Хромовой.

— Вы занимаетесь очень полезным делом. Вместе с Федерацией велоспорта развиваете такое необычное направление, как беговел, стараетесь заинтересовать им как можно больше ребят. Знаю, что у вас семь своих детей, и тем не менее вы находите время и силы для других, организуете велопробеги и другие соревнования, события, – отметил Дмитрий Миляев.

Вручение автомобиля стало сюрпризом для Татьяны:

— Я очень счастлива! Эмоции захлестывают! Я знала, что будет встреча с Дмитрием Миляевым, но про автомобиль меня не предупредили. Это настоящее чудо, спасибо! Для нашей семьи такое транспортное средство было очень необходимо.

Вручение состоялось во время тренировки с малышами. Юные спортсмены с восторгом первыми опробовали автомобиль.