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28 мая южная часть Тулы на целый день останется без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

28 мая южная часть Тулы на целый день останется без воды

Туляков просят заранее запастись водой.

28 мая специалисты Тулагорводоканала проведут работы на Масловско-Песоченском водозаборе. В связи с этим с 8.00 и до полуночи будет прекращена подача холодной воды в:

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • с. Маслово,
  • д. Барыково,
  • д. Ямны,
  • военном городке Берники,
  • д. Берники,
  • д. Селиховое, 
  • д. Площанки,
  • д. Помогалово.

Пониженное давление холодного водоснабжения возможно в п. Косая Гора, мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.

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сегодня, в 15:44 0
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