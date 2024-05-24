28 мая южная часть Тулы на целый день останется без воды

28 мая специалисты Тулагорводоканала проведут работы на Масловско-Песоченском водозаборе. В связи с этим с 8.00 и до полуночи будет прекращена подача холодной воды в:
- южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города южнее улицы Гоголевской,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- с. Маслово,
- д. Барыково,
- д. Ямны,
- военном городке Берники,
- д. Берники,
- д. Селиховое,
- д. Площанки,
- д. Помогалово.
Пониженное давление холодного водоснабжения возможно в п. Косая Гора, мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.