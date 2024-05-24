28 мая южная часть Тулы на целый день останется без воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

28 мая специалисты Тулагорводоканала проведут работы на Масловско-Песоченском водозаборе. В связи с этим с 8.00 и до полуночи будет прекращена подача холодной воды в:

южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

с. Маслово,

д. Барыково,

д. Ямны,

военном городке Берники,

д. Берники,

д. Селиховое,

д. Площанки,

д. Помогалово.

Пониженное давление холодного водоснабжения возможно в п. Косая Гора, мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.