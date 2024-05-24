IT-специалисты и менеджеры могут заработать до 300 тыс. рублей в Тульской области удаленно

Такую статистику hh.ru огласил по запросу Myslo. 7% от всех вакансий, открытых в Тульской области в январе–мае 2024 года, предлагали соискателям удаленный формат работы. Для сравнения: в январе–мае 2023 года на удаленку приходилось 6% от всех вакансий региона.
Как отметили рекрутеры, чаще всего работу в удаленном или гибридном графике предлагают операторам call-центров (45% таких вакансий), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (15%) и специалистам технической поддержки (4%). В Москве в 2024 году на удаленную занятость приходится 9% от всех вакансий (год назад — 8%). Чаще всего это предложения о работе для менеджеров по продажам (14%), программистов (14%) и маркетологов (6%).
Топ-10 актуальных вакансий с удаленной занятостью в Тульской области (по уровню предлагаемой зарплаты):
- Технический архитектор 1С, от 280 000 до 340 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/97355898
- Senior РНР Developer (YII), от 250 000 до 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/99139243
- Старший фуллстек-разработчик, от 215 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/98487442
- Менеджер по продажам онлайн-курсов, от 120 000 до 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/97099379
- Программист 1С, от 100 000 до 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/86518003
- Системный аналитик, от 195 000 до 195 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97093746
- Менеджер по продажам, от 120 000 до 180 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/99466784
- Аналитик 1С на сопровождение ERP, от 130 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/89002179
- Менеджер по продажам, от 100 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96114488
- Менеджер по сопровождению текущих клиентов (аккаунт-менеджер), от 90 000 до 150 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/98809224