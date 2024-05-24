IT-специалисты и менеджеры могут заработать до 300 тыс. рублей в Тульской области удаленно

Такую статистику hh.ru огласил по запросу Myslo. 7% от всех вакансий, открытых в Тульской области в январе–мае 2024 года, предлагали соискателям удаленный формат работы. Для сравнения: в январе–мае 2023 года на удаленку приходилось 6% от всех вакансий региона.

Как отметили рекрутеры, чаще всего работу в удаленном или гибридном графике предлагают операторам call-центров (45% таких вакансий), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (15%) и специалистам технической поддержки (4%). В Москве в 2024 году на удаленную занятость приходится 9% от всех вакансий (год назад — 8%). Чаще всего это предложения о работе для менеджеров по продажам (14%), программистов (14%) и маркетологов (6%).

Топ-10 актуальных вакансий с удаленной занятостью в Тульской области (по уровню предлагаемой зарплаты):