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IT-специалисты и менеджеры могут заработать до 300 тыс. рублей в Тульской области удаленно

IT-специалисты и менеджеры могут заработать до 300 тыс. рублей в Тульской области удаленно

С каждым годом процент локальных компаний, привлекающих к работе сотрудников на удаленный график, растет.

Такую статистику hh.ru огласил по запросу Myslo. 7% от всех вакансий, открытых в Тульской области в январе–мае 2024 года, предлагали соискателям удаленный формат работы. Для сравнения: в январе–мае 2023 года на удаленку приходилось 6% от всех вакансий региона.

Как отметили рекрутеры, чаще всего работу в удаленном или гибридном графике предлагают операторам call-центров (45% таких вакансий), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (15%) и специалистам технической поддержки (4%). В Москве в 2024 году на удаленную занятость приходится 9% от всех вакансий (год назад — 8%). Чаще всего это предложения о работе для менеджеров по продажам (14%), программистов (14%) и маркетологов (6%).

Топ-10 актуальных вакансий с удаленной занятостью в Тульской области (по уровню предлагаемой зарплаты):

  1. Технический архитектор 1С, от 280 000 до 340 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/97355898
  2. Senior РНР Developer (YII), от 250 000 до 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/99139243
  3. Старший фуллстек-разработчик, от 215 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/98487442
  4. Менеджер по продажам онлайн-курсов, от 120 000 до 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/97099379
  5. Программист 1С, от 100 000 до 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/86518003
  6. Системный аналитик, от 195 000 до 195 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97093746
  7. Менеджер по продажам, от 120 000 до 180 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/99466784
  8. Аналитик 1С на сопровождение ERP, от 130 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/89002179
  9. Менеджер по продажам, от 100 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96114488
  10. Менеджер по сопровождению текущих клиентов (аккаунт-менеджер), от 90 000 до 150 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/98809224

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