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В тульскую поликлинику № 9 поступили три новых холтера
Фото минздрава Тульской области.

В тульскую поликлинику № 9 поступили три новых холтера

Аппараты предназначены для исследования сердца.

Накануне в городскую поликлинику № 9 поступили новые аппараты для измерения электрической активности сердца. Холтеры помогают врачам заподозрить ишемию миокарда, выявить различные нарушения ритма, оценить эффективность назначенной терапии. 

Аппараты комфортны и в плане использования: не ограничивают движения пациентов, позволяют вести привычный образ жизни во время наблюдения. Как рассказали в региональном минздраве, с момента установки оборудования провели 182 исследования. 

— Результаты, полученные благодаря холтеровскому мониторингу, помогают оценить кровоснабжение сердечной мышцы, частоту и последовательность сокращений. При обнаружении отклонений — своевременно назначить лечение, — подчеркнул врач-терапевт и функциональной диагностики Владимир Бурин.

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холтерыаппараты для диагностики сердца
Люди
Владимир Бурин
Место
поликлиника 9Туламинздрав Тульской области

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