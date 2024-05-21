В среду в Заречье частично отключат воду

По информации «Тулагорводоканала», в среду, 22 мая, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Гончарова, д. 1а,
- ул. Токарева, д. 1а,
- частный сектор: ул. Писемского, д. 1-37,
- ул. Грибоедова, д. 51-70,
- ул. Куренкова, д. 41-49,
- ул. Кропоткина, д. 37-41,
- ул. Нормандии Неман, д. 1-15.
Причина – ремонтно-восстановительные работы в доме № 59 по ул. Грибоедова. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.