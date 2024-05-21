В среду в Заречье частично отключат воду

Фото из архива Myslo

Это связано с ремонтными работами в одном из домов на ул. Грибоедова.

По информации «Тулагорводоканала», в среду, 22 мая, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Гончарова, д. 1а,

ул. Токарева, д. 1а,

частный сектор: ул. Писемского, д. 1-37,

ул. Грибоедова, д. 51-70,

ул. Куренкова, д. 41-49,

ул. Кропоткина, д. 37-41,

ул. Нормандии Неман, д. 1-15.

Причина – ремонтно-восстановительные работы в доме № 59 по ул. Грибоедова. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.