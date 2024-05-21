Летом в оздоровительных лагерях отдохнут более 54 тысяч тульских школьников

Врио губернатора Дмитрий Миляев провел совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании, которая стартует 27 мая. В этом году планируется оздоровить не менее 96 тысяч детей (62,8% от общего числа), летом смогут отдохнуть более 54 тысяч школьников.

В Тульской области будут работать 16 загородных детских лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 43 лагеря труда и отдыха, 5 палаточных лагерей.

Запланированы 23 областные профильные смены для 2344 детей, в том числе программы «Движения Первых». Еще 26 профильных смен для 1467 детей организуют администрации районов области.

Через портал «Госуслуги 71» распределено 5636 путевок (на 1500 больше, чем в прошлом году): 3660 – в санатории Тульской области и Краснодарского края, 1976 – в загородные оздоровительные лагеря региона. Для детей участников СВО закуплено 1650 путевок в санаторий «Жемчужина» Краснодарского края и тульский центр отдыха «Новая волна».

Для детей с подшефной региону территории Мариуполя приобретено 552 путевки в лагеря Крыма и в центр отдыха «Новая волна». Продолжается региональная программа по компенсации родителям части средств за самостоятельно купленные путевки. По ней уже принято 1494 заявления.

Для детей, которые останутся летом в городе, проведут более 50 тысяч мероприятий: экскурсии, викторины, квесты, мастер-классы, конкурсы и т. д.

– Необходимо уделить особое внимание качеству питания, чтобы у детей и их родителей не возникало никаких нареканий. Проработать вопрос расширения программы мероприятий в оздоровительных лагерях, чтобы она была интересной, разнообразной и нескучной. А также обеспечить бесперебойное электроснабжение учреждений, – сказал Дмитрий Миляев.

Приемка всех стационарных загородных оздоровительных лагерей уже завершена. До 25 мая будут приняты все лагеря дневного пребывания, а в июне – палаточные лагеря. Все учреждения заключили договоры на проведение акарицидной и дератизационной обработок территорий, вывоз мусора и охрану. Во всех лагерях будут круглосуточно находиться медработники.

По всем вопросам родители смогут обращаться по телефонам горячих линий: 8(800)444-40-03, 8(4872)24-51-99, 8(800)444-35-38.

Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Тульской области Ольге Гремяковой координировать работу всех задействованных в летней оздоровительной кампании ведомств и держать все вопросы на постоянном контроле.