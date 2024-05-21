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В Донском на пожаре спасли женщину
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Донском на пожаре спасли женщину

Квартиру в пятиэтажке на ул. Малаховского тушили три пожарных расчёта.

Во вторник, 21 мая, произошло возгорание в квартире многоквартирного дома в мкр. Новоугольный по ул. Малаховского. На место происшествия были немедленно направлены 7 пожарных и 3 единицы техники.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательного устройства была спасена женщина. Обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

  • приобретите огнетушитель и пожарный извещатель – они увеличат шансы на спасение,
  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра,
  • не перегружайте электросеть,
  • следите за состоянием электроприборов, уходя из дома, отключайте их от сети.

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Место
Тульская областьДонской

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