Как не заболеть острой кишечной инфекцией? – рекомендации Тульского Роспотребнадзора

В конце мая, когда многие из нас планируют отдых на природе или путешествия, особенно важно помнить об опасности острых кишечных инфекций.

Эти заболевания, вызываемые различными вирусами и бактериями, могут привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно у детей и пожилых людей. Знание основных симптомов, причин возникновения и мер профилактики ОКИ поможет избежать заражения и сохранить здоровье.

Что такое ОКИ?

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это группа инфекционных заболеваний, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Они вызываются различными вирусами и бактериями, такими как ротавирусы, норовирусы, сальмонеллы, шигеллы и другими. ОКИ могут проявляться в виде диареи, рвоты, болей в животе, повышения температуры тела и общего недомогания.

ОКИ являются распространенными заболеваниями, которые могут возникнуть в любом возрасте, но особенно часто они встречаются у детей. Это связано с тем, что дети часто не соблюдают правила личной гигиены, едят немытые фрукты и овощи, пьют некипяченую воду. Кроме того, у детей еще не полностью сформирована иммунная система, поэтому они более уязвимы к инфекциям.

Как передаются ОКИ?

ОКИ передаются фекально-оральным путем, то есть через загрязненные руки, пищу, воду и предметы быта. Вирусы и бактерии, вызывающие ОКИ, могут длительное время сохраняться в окружающей среде, поэтому риск заражения существует всегда.

Как не заболеть ОКИ?

Чтобы не заболеть ОКИ, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:

1. Соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки перед едой, после посещения туалета, после контакта с животными и загрязненными предметами.

2. Тщательно мыть овощи и фрукты. Перед употреблением мыть их под проточной водой, а затем обдавать кипятком.

3. Не пить некипяченую воду. Вода из-под крана, родников и колодцев может быть загрязнена вирусами и бактериями.

4. Не покупать продукты питания в несанкционированных местах. Продукты, продаваемые на стихийных рынках, могут быть заражены ОКИ.

5. Соблюдать сроки годности продуктов. Продукты с истекшим сроком годности могут стать источником инфекции.

6. Хранить продукты питания в соответствии с рекомендациями производителя. Неправильное хранение продуктов может привести к их порче и заражению ОКИ.

Если вы все же заболели ОКИ, необходимо обратиться к врачу. Врач назначит вам необходимое лечение и даст соответствующие рекомендации.