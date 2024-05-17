«Дорожные ловушки» в Туле: общественники проверили проблемные участки на дорогах

17 мая в Туле состоялась общественная проверка дорог на наличие ловушек — мест и ситуаций со скрытой опасностью или создающих необоснованные ограничения для участников дорожного движения. В рейде принял участие член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, сотрудники администрации города, УГИБДД и др.

Александр Холодов – У Общественной палаты РФ есть проект «Дорожные ловушки». В рамках него мы ищем места, где автомобилисты или пешеходы нарушают ПДД, но не специально, а потому что так организовано дорожное движение, и именно это невольно их заставляет становиться нарушителями. Тула – это один из городов, где проект реализуется. Здесь очень много активных общественников и неравнодушных автомобилистов. Поэтому решили приехать и посмотреть, где в обращениях присутствует здоровый эгоизм, а где действительно требуется изменить организацию дорожного движения. Проект реализуется совместно с ГИБДД, дорожниками, администрациями городов, с ними мы и будем искать пути решения, – рассказал Александр Холодов.

Так, поводом для выезда комиссии на перекресток ул. Ложевой и явилось предложение запретить с ул. Кирова левый поворот на ул. Ложевую. Поток же тех, кому надо повернуть налево предлагалось пустить на улицы Гармонная или Замочная.

«Установить светофор, как в Мясново. Тогда будут успевать проехать больше автомобилей, а не три первых машины, которые успели выехать на перекрестке», – предложил инициатор обращения.

Участники рейда сошлись во мнении, что таким образом проблему не решить, поэтому будут искать другие варианты разгрузки улицы, возможно, будет скорректированы секции работы светофора.

Также было предложено изменить дорожную разметку на перекрестке для пешеходов и разрешить переход его по диагонали. Сейчас именно так переходят дорогу многие, хотя это пока запрещено.

Другой перекресток, который оказался в центре внимания общественников, – пр. Ленина и ул. 9 мая.

«В вечернее время суток наблюдаются большие скопления автомобилей на светофорах (4-6 светофоров подряд). В этот период троллейбусы в нарушение ПДД останавливаются на средней полосе и включают левый сигнал поворота, пытаясь встроиться в ряд автомобилей. Пока не загорелась стрелка, разрешающая поворот на ул. 9 Мая, все автомобили, движущиеся по средней полосе, вынуждены перестроиться в крайнюю правую полосу до остановки общественного транспорта. Данные перестроения создают заторы на дорогах и приводят к нарушениям ПДД», – говорится в обращении.

На улице 9 мая, в районе дома 33, корпус 1 пешеходный переход расположен за остановкой общественного транспорта, что противоречит правилам и создаёт опасные ситуации на дороге, поскольку из-за высаживающих пассажиров троллейбусов и автобусов пешеходы появляются на проезжей части неожиданно.

Еще один сбивающий с толку автомобилистов знак расположен у "Спара". Он запрещает парковку в парковочном кармане. Машины все равно паркуются в этом месте, поскольку для этого в реальности есть место и в целом никому не мешают. Так может не нужно тогда просто стоит убрать этот знак за ненадобностью?

Похожая ситуация на ул. Максима Горького, 33. Там вокруг пешеходного перехода организована парковка и пешеходов не видно. Сотрудники ДПС, по мнению местных жителей, специально иногда становятся неподалеку и налагают штрафы на водителей, которые за стоящими автомобилями не могут увидеть пешехода, начавшего переходить дорогу, хотя сами знают, что данный участок дороги организован не по правилам.

Жители Волоховских проездов до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, как должно быть организовано движение на них. Сейчас оно одностороннее. О ситуации Myslo писал ранее.

«Все Волоховские проезды сделали односторонними, несмотря на отрицательное отношение к данному нововведению водителей. Теперь, чтобы с ул. Николая Руднева заехать во двор на 1-й Волоховский проезд, необходимо совершить «крюк» через светофор с частыми транспортными заторами на Городском переулке. Местные жители и водители резко возражают против данного нововведения», – говорится в обращении.

На неудовлетворительную организацию дорожной развязки на пересечении Демидовской плотины и ул. Галкина указывает внимание другое обращение.

«Зачастую фиксируются нарушения пересечения водителями транспортных средств двойной сплошной линии. Для соблюдения правил необходимо проехать под путепроводом через предприятие «Столплит». Назрела большая необходимость создания современной транспортной развязки под мостом», – говорится в нем.

И таких сообщений много. Каждое было изучено. После объезда состоялся круглый стол, где участники мероприятия обсудили ситуации с «дорожными ловушками». По результатам проверки будут сформированы рекомендации, контроль исполнения которых возьмет на себя региональная Общественная палата.

О наличии ловушек на российских дорогах водители могут сообщить, используя электронную форму. Также можно присылать их в Телеграм-бот Myslo или пишите в комментариях к новости.