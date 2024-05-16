На Щекинском шоссе ремонтируют асфальт

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На участке от Орловского шоссе до ул. Скуратовской уже уложен выравнивающий слой асфальта. От ул. Скуратовской до ул. Генерала Маргелова проводится фрезерование дорожного покрытия.

На четырёхкилометровом участке от пр. Ленина до Орловского шоссе заменят асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, отремонтируют съезды и примыкания, люки, смотровые и ливневые колодцы.

Там же будут обустроены тротуары, искусственные дорожные неровности. Подрядчики установят металлические барьерные ограждения и нанесут дорожную разметку.