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На Щекинском шоссе ремонтируют асфальт
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Щекинском шоссе ремонтируют асфальт

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке от Орловского шоссе до ул. Скуратовской уже уложен выравнивающий слой асфальта. От ул. Скуратовской до ул. Генерала Маргелова проводится фрезерование дорожного покрытия.

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На четырёхкилометровом участке от пр. Ленина до Орловского шоссе заменят асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, отремонтируют съезды и примыкания, люки, смотровые и ливневые колодцы.

Там же будут обустроены тротуары, искусственные дорожные неровности. Подрядчики установят металлические барьерные ограждения и нанесут дорожную разметку.

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