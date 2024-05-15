В Тульской области реализуется около 100 инвестиционных проектов на сумму порядка 400 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, Тульская область продолжает сохранять устойчивость экономики и эффективно адаптироваться к новым реалиям.

«По оценке регионального минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в I квартале превысили 40 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — более чем на 20%. Мы продолжаем работу по привлечению новых компаний в регион. Сегодня в регионе реализуется около 100 инвестиционных проектов на сумму порядка 400 млрд рублей. Наша задача — обеспечить им всестороннюю поддержку», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что благодаря личному участию Алексея Дюмина регион стабильно входит в десятку лучших субъектов РФ в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. В 2023 году Тульская область заняла в нем 4-е место. В прошлом году в экономику региона привлечено более 235 млрд рублей. Реализовано 19 инвестпроектов почти на 20 млрд рублей, создано порядка 1900 рабочих мест.

Всего на сопровождении Корпорации развития Тульской области находится около 100 проектов, которые будут способствовать созданию более 32 000 новых рабочих мест.

Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Павел Татаренко доложил, что в 2023–2024 гг. в особой экономической зоне «Узловая» построено и введено 14 объектов на сумму более 3,3 млрд рублей. На стадии строительства — 20 инфраструктурных объектов на сумму свыше 3 млрд рублей. Ведется проектирование 8 объектов, которые будут сданы в этом году.

Дмитрий Миляев отметил необходимость постоянного взаимодействия с инвесторами и оперативного решения всех возникающих вопросов, проработки кадрового вопроса и строгого соблюдения сроков и качества строительства объектов инфраструктуры. Он подчеркнул также, что строительство инфраструктуры должно вестись в связке с инвестпроектами, которые реализуются в регионе.