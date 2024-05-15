Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы — 2024». Фоторепортаж

Фото Олеси Воробьевой, предоставлены модельным агентством Gold.

Отборочный тур Всероссийского конкурса «Лучшая модель России» предоставляет возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фешен-индустрии.

В финал конкурса попали лучшие детские модели из Тулы, Новомосковска, Узловой, Щекино, Кимовска, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. Девочки и мальчики в возрасте от 5 до 15 лет боролись за право представлять Тульскую область в проекте «Лучшая модель России — 2025».

Традиционно мероприятие проводилось в несколько этапов. На промежуточных этапах модели представили два конкурсных дефиле «Подиумная модель» и « Гламурный Casual». Навыки модельного позирования и актерского мастерства дети проявили в рекламной съемке для Европейского бренда номерной парфюмерии Essens.

В финальной части конкурса на суд жюри были представлены еще два конкурсных выхода — показ новой коллекции верхней одежды AVR BRAND by AVRORA и завершающее конкурсное «Дефиле в вечерних платьях и костюмах». Оценивалось искусство дефиле, умение презентовать себя, подать рекламируемый товар, грация и улыбка.

Всем моделям поступили предложения по участию в престижных фешен- проектах, съемках для глянцевых журналов, в рекламе детских брендов, участию в неделях мод.

Все девочки получили заветные короны, мальчики — кубки и приглашения от дирекции конкурса на участие в проекте «Лучшая модель России»

Победителями с присвоением титулов стали:

Гран-при «Лучшая детская модель Тулы — 2024» Анна Попова, 13 лет.

Гран-при «Лучшая детская модель Тулы — 2024» Георгий Митрофанов, 13 лет.

Супер-Гран-при «Лучшая детская модель Тулы — 2024» выиграла Милана Коренюгина. Девочка получила главную корону конкурса, приглашение на Неделю моды Estet Fashion Week.

Ребята получили официальное право представить Тульский регион в финале конкурса «Лучшая модель России — 2025» и стать рекламными лицами детского модельного агентства Gold Models Kids.