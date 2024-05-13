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Пара из Тульской области поженилась на выставке «Россия» на ВДНХ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Пара из Тульской области поженилась на выставке «Россия» на ВДНХ

Михаил и Екатерина Вахнины из Тепло-Огаревского района стали участниками первого Всероссийского свадебного фестиваля.

Фестиваль проходил на Международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая. На Красную горку на главной уличной сцене выставки поженились более 150 пар со всей страны, в том числе пара из Тульской области.

Михаил Вахнин — студент Тульского сельскохозяйственного колледжа, Екатерина — дизайнер, выпускница Чернского профессионального педагогического колледжа. Наряды молодоженов сочетали современные образы с традиционными тульскими элементами свадебного наряда.

После церемонии бракосочетания молодожены приняли участие в свадебном шествии. Им передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России».

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Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

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12 мая также состоялась торжественная регистрация брака на площадке выставки «Русская свадьба» в тульском филиале Государственного исторического музея (ГИМ). Сегодня здесь поженились Николай и Евгения Ежовы. Свадебный обряд провели артисты Тульской областной филармонии.

Гости стали свидетелями настоящей красочной церемонии: от испытаний жениха и невесты и пожеланий на свадебной елке до обряда с рушником. Познакомиться с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, увидеть памятники декоративно-прикладного искусства из собрания ГИМ, в том числе предметы повседневного быта, связанные со свадебным обрядом, все желающие смогут до 19 августа.

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