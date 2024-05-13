«Комбинат спецобслуживания населения» станет бюджетным: кто и зачем реорганизует тульских ритуальщиков?

В «Комбинате спецобслуживания населения», которое ведает кладбищами и ритуальными услугами в Туле, на запрос Myslo пояснили следующее:

— Реорганизация муниципального казенного предприятия муниципального образования город Тула «Комбинат специализированного обслуживания населения» (МКП «КСО») осуществляется согласно требованиям Федерального закона от 27 декабря 2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“ и Федеральный закон „О защите конкуренции“, согласно которому установлено, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и осуществляют деятельность на товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

Ранее на сайте администрации появилось постановление главы администрации Тулы о грядущей реорганизации главной ритуальной организации Тулы — «Комбината специобслуживания населения».

Целью создания и деятельности МБУ «КСО» определено выполнение работ и оказание услуг в сфере содержания кладбищ, организации ритуальных услуг и др. Установлено, что функции и полномочия учредителя МБУ «КСО» осуществляет управление по благоустройству администрации Тулы, а собственником имущества МБУ «КСО» является МО город Тула.

Проект документа сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 15 мая 2024 года.