Главные по кладбищам: администрация Тулы решила реорганизовать «Комбинат спецобслуживания населения»

В новой форме «Комбинат» сможет оставлять все заработанные им средства себе.

Администрация Тулы решила реорганизовать муниципальное казенное предприятие «Комбинат специализированного обслуживания населения» (Тула, ул. Дзержинского, 16). Теперь «КСО» станет муниципальным бюджетным учреждением. Постановление об этом подписано 8 мая.

Расскажем, в чем разница между казенным и бюджетным учреждениями.

Казенное учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется по бюджетной смете, а всю свою выручку после уплаты налогов и сборов должно отдавать муниципалитету.

А вот бюджетное учреждение осуществляет деятельность, приносящую доход, при этом доходы может использовать по своему усмотрению, не перечисляя их в бюджет. То есть прибылью распоряжается самостоятельно.

Кроме того, в казенном учреждении предусмотрена субсидиарная ответственность, когда вместе с МКП отвечает и его учредитель, например администрация. В случае с бюджетным учреждением учредитель от такой ответственности освобожден.

Бюджетное учреждение также имеет право распоряжаться особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, тогда как МКУ так поступить не сможет. И еще одно отличие: МБУ имеет право брать кредиты, а казенные учреждения — нет.

Согласно постановлению главы администрации Тулы, целью создания и деятельности МБУ «КСО» определено выполнение работ и оказание услуг в сфере содержания кладбищ, организации ритуальных услуг и др.

Установлено, что функции и полномочия учредителя МБУ «КСО» осуществляет управление по благоустройству администрации Тулы, а собственником имущества МБУ «КСО» является МО город Тула.

Проект документа сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 15 мая 2024 года.

О причинах реорганизации Myslo запросил администрацию города.