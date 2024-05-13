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В Туле открылся фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле открылся фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова

Зрители посмотрели выставку, а актриса Екатерина Шпица получила спецприз.

13 мая в ГКЗ состоялось торжественное открытие XXII Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. В Тульской области он проводится с 2016 года на постоянной основе по приглашению губернатора Алексея Дюмина. В этом году фестиваль посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя.

В ходе мероприятия Татьяна Рыбкина вручила приз «Золотой меч» народному артисту России Александру Коршунову «За большой вклад в развитие военного кино». 

Актриса Екатерина Шпица была награждена специальным призом «За актерское мастерство имени Николая Олялина».

Вели церемонию дикторы Центрального телевидения — народная артистка России Анна Шатилова и заслуженный артист России Евгений Кочергин.

В фойе ГКЗ была организована выставка «Лики братства» работы российского художника и режиссёра Солбона Лыгденова, посвященная участникам специальной военной операции и культурному многообразию и единству народов России.

Кинопоказы фестиваля пройдут на 40 площадках. Будет представлено более 80 фильмов в шести программах игрового, документального, детско-юношеского, короткометражного, ретроспективного кино и сериалов.

В учреждениях образования и культуры региона состоятся творческие встречи и выступления артистов. Предусмотрены показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху.

С полной программой можно ознакомиться здесь. Все мероприятия –бесплатные.

Победителей фестиваля военного кино определят в 20 номинациях. Церемония награждения состоится 18 мая в 18:00 в ГКЗ.

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В Туле открылся фестиваль военного кино имени Озерова
 

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