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Тулячки взяли три медали на соревнованиях по пилонному спорту
Фотографии предоставлены участницами соревнований

Тулячки взяли три медали на соревнованиях по пилонному спорту

Первенство и Чемпионат ЦФО состоялись в Воронеже.

Тульские спортсменки вернулись с валификационного первенства и Чемпионата Центрального федерального округа по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Pole Sports Russia 2024». Соревнования прошли в Воронеже, куда приехали 36 спортсменов из 10 регионов России.

Спортсменки состязались сразу по шести дисциплинам – спортивному и артистическому пилону и воздушному кольцу, воздушным полотнам, а также показали исполнительское мастерство на подвесном пилоне.

Тулячки привезли из Воронежа три медали: Елена Филатова получила «золото» в категории «40+ любители», Галина Луговая – «золото» в категории «60+ любители», Марина Молокова – «серебро» в категории «30+ любители». Все они допущены к участию в Чемпионате России.

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