Возле пруда в Узловском районе обнаружили труп рыбака со следами электроудара

Фото СУ СКР по Тульской области.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти местного жителя.



По предварительным данным, 10 мая на берегу пруда в Узловском районе обнаружено тело 51-летнего мужчины без признаков жизни. Возможной причиной смерти мог стать удар высоковольтным током.

— Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, — отметили в ведомстве.

Ранее о трупе сообщили в телеграм-канале «ЧП Новомосковск». По информации источника, труп обнаружили возле линии напряжения ВЛ 110 кВ «Люторичи — Епифань». Под проводами лежала обгоревшая удочка. Вероятно, мужчина прибыл на пруд, чтобы порыбачить.