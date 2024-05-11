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Возле пруда в Узловском районе обнаружили труп рыбака со следами электроудара
Фото СУ СКР по Тульской области.

Возле пруда в Узловском районе обнаружили труп рыбака со следами электроудара

Тело нашли в 11 утра 10 мая.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти местного жителя.

По предварительным данным, 10 мая на берегу пруда в Узловском районе обнаружено тело 51-летнего мужчины без признаков жизни. Возможной причиной смерти мог стать удар высоковольтным током.

— Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, — отметили в ведомстве.

Ранее о трупе сообщили в телеграм-канале «ЧП Новомосковск». По информации источника, труп обнаружили возле линии напряжения ВЛ 110 кВ «Люторичи — Епифань». Под проводами лежала обгоревшая удочка. Вероятно, мужчина прибыл на пруд, чтобы порыбачить. 

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