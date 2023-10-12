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Соединит две части города: в Узловой приступили к строительству путепровода
Кадр из видео.

Соединит две части города: в Узловой приступили к строительству путепровода

Планируется, что его откроют в 2025 году.

В Узловой приступили к строительству путепровода. Об этом сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов. 

— Это один из самых счастливейших моментов в моей работе, жизни на Узловской земле. Формируется строительный городок по строительству автомобильного моста, который соединит две части города и пройдет над железнодорожным переездом. Жители никогда не будут стоять на переезде и ждать, пока пройдет поезд, — говорит Николай Николаевич.

Он поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за то, что мечта узловчан наконец-то начинает сбываться. По словам Терехова, местные жители мечтали об этом путепроводе 50 лет.

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