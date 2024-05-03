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Для нового здания «Тулагорсвета» выделили два участка на ул. Луначарского

Для нового здания «Тулагорсвета» выделили два участка на ул. Луначарского

Постановления об этом подписал глава городской администрации Илья Беспалов.

В Туле изменили назначение двух земельных участков. Их суммарная площадь – около 3500 кв. м, они расположены рядом с пересечением улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти.

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Раньше эта земля предназначалась для многоэтажной жилой застройки, а теперь вид использования сменился на «административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг».

Уточняется, что изменения были внесены с учётом заявления официального представителя МКП «Тулагорсвет» и заключения о результатах публичных слушаний.

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