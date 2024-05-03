5 мая в центре Тулы ограничат движение, а транспорт изменит маршрут

Движение ограничат в связи с мероприятиями, приуроченными к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая с 6.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на площади Ленина и по ул. Менделеевской.

С 9.00 до 13.00:

по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;

по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;

по ул. Лейтейзена;

по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;

по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;

по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На данных участках с 00.00 до 13.00 5 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

5 мая с 10.00 до 13.00 движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы:

№ 1 — пос. Горельские выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту.

№ 2 — ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная.

№ 3 — Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская —ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод.

№ 5 — 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская —Восточный обвод — мкр-н Левобережный.

№ 5Л — Областной роддом — 2-й проезд Гастелло — ул. Юлиуса Фучика — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — Театральный переулок — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Юлиуса Фучика — 2-й проезд Гастелло — Областной роддом.

№ 7 — з-д РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Театральный переулок — ул. Столетова — ул. Островского — з-д Мелодия.

№ 8 — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова.

№ 10Л — p-132 — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обход — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского — Тульский областной онкологический диспансер.

№ 11 — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева.

№ 12 — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе.

№ 13 — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского.

№ 13А — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино.

№ 16 — 2-й пр-д Гастелло — ул. Фучика — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская.

№ 18 — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина—ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — далее по маршруту.

№ 21 — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека.

№ 21А —ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова (обр.) — ул. Щегловская засека — Мыза (прям.) — д. Демидовка — 2-й Комарский пр-д — ул. Комарская.

№ 23 — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе.

№ 24 — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская.

№ 25 — пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского.

№ 26 — Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский.

№ 27 — ул. Центральная (пос. Северный) — Еловой проезд — ул. Прудная — ул. Еловая — ул. Центральная — пос. Восточный — ул. Володарского (пос. Трудовой) — ул. Автомобилистов — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Шахтерская — ул. Шоссейная (пос. Угольный).

№ 27А — пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях).

№ 28 — ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина —ул. Металлургов — (Театральный переулок) — ул. Д-ра Гумилевской.

№ 36 — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский.

№ 36А — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский.

№ 38 — завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная.

№ 39А — Московский вокзал — Красноармейский проспект — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Рязанская — Калужское шоссе — ул. Нижняя Китаевка — а/д Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — а/д 70-К-041 Тула-Белев — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — мкр-н Северная Мыза.

№ 40 — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе.

№ 44 — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе.

№ 52В — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — (а/д Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады.

№ 71 — ул. Чмутова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — а/д Р-132 — пос. Ударник — а/д Р-132.

№ 72 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр-н Северная Мыза).

№ 102 — ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск.

№ 124 — а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Стукалово — поворот на Юрьево — Юрьево — Болгово.

№ 125 — а а/с Восточная — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — автодорога Тула —Новомосковск — автодорога Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Будённого — ул. Центральная (Прилепы).

№ 136— ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Перекресток — д. Маслово — ул. Чмутова — Павшинский мост — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Московский вокзал.

№ 138 — ст. Металлург — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Щегловская засека — д. Высокое.

№ 153 — Демидовский карьер — Епифанское шоссе — ул. Кутузова — ДП-3 — Морозовка — Сеженский лес.

№ 156 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — Плеханово 2.

№ 157 — а/с Северная — ул. Карпова — ул. Октябрьская — Московское шоссе — автодорога М2 — Слободка.

№ 158 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — с/з Мясново —д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — ул. Шоссейная — пос. Рассвет.

№ 161 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Центральная — д. Барсуки — ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина — а/д Тула — Ленинский.

№ 162 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Плеханово) — ул. Центральная — ул. Октябрьская (д. Барсуки) — ул. Шоссейная (пос. Барсуки) — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Ленинский) — ул. Механизаторов — пос. Обидимо.

№ 166 — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Петрищево — Посадка — поворот на Берники — Берники.

№ 169 — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 —Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка

№ 174 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — Зона отдыха — Зайцево —Воинская часть Автомобилист — Садки — поворот на Коптево — поворот на лесничество — Беломутово — Интюшово — Егорьево — Волково — Коптево.

№ 175 — а/д Тула — Алешня — дорога, соединяющая а/д Тула — Алешня и а/д Тула — Яковлево, а/д Тула — Яковлево — ул. Шоссейная — ул. Ленина — ул. Механизаторов.

№ 181 — а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань.

№ 182 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога Тула — Белев — ул. Центральная (Малахово).

Троллейбусы:

№ 1 — М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях).

№ 2 — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях).

№ 4 — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе.

№ 5 — ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина.

№ 7 — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Путейская.

Трамваи:

№ 3 — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.

№ 7 — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.

№ 9 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна.

№ 10 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

№ 12 — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького.

№ 13 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина.

№ 14 — пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Маршруты, осуществляющие движение по нерегулируемым тарифам:

№ 4 — ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр-д — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — ул. Доктора Гумилевской — Театральный пер. — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Китаевский пр-д — 1-й Лихвинский пр-д — ул. Колхозная.

№ 9 — ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова.

№ 12/15 — д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — ул. Парковая — ул. Петровская.

№ 30 — пос. Озерный — ул. Станционная — пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр. — ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская —ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская.

№ 33 — д. Высокое — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская— ул. Ф. Энгельса — ул. Первомайская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Рвы.

№ 34 — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская —ул. Карпова — Веневское ш.

№ 35 — ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково.

№ 42 — ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская.

№ 50 — ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская.

№ 51 — ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр-н Левобережный.

№ 54 — ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая.

№ 55 — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово — Белоусовский бульвар — ул. Дубенская — ул. Петровская.

№ 56 — мкр-н Левобережный — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — мкр-н Левобережный.

№ 58 — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — 29-й пр-д — ул. Карпова.

№ 59 — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.

№ 61 — 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова.

№ 62 — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса.

№ 54 — ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина —ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло —ул. Кутузова— ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса.

№ 65 — Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов.

№ 66 — с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский.

№ 102К — ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск.

№ 122 — а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — автодорога Р-139 —д. Хопилово — Рассвет — пос. Новый — Уваровка — д. Зайцево.

№ 158-к — пос. Рассвет — ул. Шоссейная — автодорога местного значения д. Хопилово — пос. Рассвет — автодорога Р-139 Тула — Белев — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Мосина.

№ 169-к — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Чмутова — Мясново 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка.

Просим туляков и гостей города заранее планировать маршрут.