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В Тульской области производили кефир с повышенным содержанием дрожжей
Фото: ru.freepik.com

В Тульской области производили кефир с повышенным содержанием дрожжей

Нарушение обнаружилось во время лабораторной проверки продукции.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели контрольное мероприятие в отношении предпринимательницы из Веневского района.

Женщина специализируется на выпуске кисломолочной продукции. Изучив данные системы «Сирано» и результаты лабораторных исследований, сотрудники ведомства выяснили, что уровень содержания дрожжей в однопроцентном кефире не соответствует нормам.

Это противоречит положениям Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции». Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

 

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Место
Тульская областьВеневский район

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