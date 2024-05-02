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Какие дома Тулы будут обесточены 3 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 3 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лобачевского, 26-66 (чётн.), 12-а, 82-а,
  • ул. Глухополянская, 50-58 (чётн.), 5,
  • ул. Ушинского, 1-34 (нечётн.), 2-12, 30-34 (чётн.),
  • ул. Ствольная, 37-45 (нечётн.), 34, 36,
  • ул. Луначарского, 132-170 (чётн.), 134-а, 162-а,
  • ул. Курковая, 9-б,
  • ул. Советская, 54, 56, 56-а, 58, 60, 60-а,
  • пр-т Ленина, 12, 14,
  • пос. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-13, 47-53 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 3-а, 8-а,
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.), 
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 16-а,
  • ул. Судейского, 34-48 (чётн.), 17-а, 21, 23, 25, 29, 32-б, 34-а,
  • 6-й пр-д, 17, 18,
  • 9-й пр-д, 2-18 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 12-а, 12-б,
  • ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а.

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