Спектакль театра кукол, ретродискотека, концерт: как в парке «Патриот-Тула» отметят День Победы

Фото из архива Myslo.

9 и 10 мая в парке «Патриот-Тула» гостей ждет обширная программа.

В День Победы в 13.00 юные посетители увидят спектакль Тульского театра кукол «Петрушка на войне». Ребята узнают, как сражался с неприятелем русский народный персонаж.

С 12.00 до 18.00 пройдут мастер-классы: можно будет сплести маскировочные сети и написать открытки для наших бойцов на передовую.

В 13.00 и 15.00 будет работать полевая кухня с солдатской кашей.

В 14.00 выступит тульский ансамбль полицейских «Музыкальный патруль». В программе — песни военных лет.

В 15.30 начнёт работу танцевальная площадка в стиле 40-х «Старый забытый вальсок».

В 15.00 и 17.00 ловких и находчивых приглашают к участию в популярной военно-спортивной игре «Зарница24».

Праздник продолжится 10 мая.

В 13.00 гости парка «Патриот» встретятся с участниками алексинского творческого объединения «OakmanFilm», состоится показ патриотического видеоролика «Своих не бросаем» и короткометражных фильмов «Письма победителей».

В 14.30 начнется концерт группы «Петровский БЭНД». Музыканты исполнят современные песни и хиты прошлых лет.

С 12.00 до 18.00 пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению поздравительных открыток бойцам спецоперации.

В 15.00 и 17.00 сильных, смелых и находчивых приглашают сыграть в «Зарницу24».

Мероприятия 6+. Вход свободный.