В Алексине прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Алексине завершились Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. В них приняли участие 109 экипажей из Москвы, Самары, Вологды, Тюмени, Санкт-Петербурга, Калуги, Белгорода, Нижнего Новгорода, Пензы, Тульской, Курганской, Новосибирской, Рязанской, Московской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского, Хабаровского края, Республик Башкортостан и Удмуртия. Спортсмены выявляли победителя в классе F-2-D.

В личном зачете среди экипажей места распределились так:

1-е место — экипаж Антон Гудинов — Амир Алескеров (Московская область),

2-е место — экипаж Павел Ереклинцев — Сергей Измайлов (Челябинская область),

3-е место — экипаж Юрий Александров — Михаил Голубков (Санкт-Петербург).

Спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, мастера спорта международного класса в составе экипажа Александр Шалаев — Юрий Моисеев были награждены специальным призом — за наибольшее количество «отрубов», сделанных во время «боя», тульским спортсменам совсем немного не хватило для призового пьедестала.

В соревнованиях приняли участие 16 юниоров. Золото у Даниила Кривенко (Московская область), серебро — у Владимира Яркина (Москва) и бронза — у Филиппа Мельникова (Москва).

В командном зачете призовой пьедестал заняли команды Московской области и Москвы.