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С начала года более 50 многодетных тулячек досрочно вышли на пенсию
Фото из архива Myslo

С начала года более 50 многодетных тулячек досрочно вышли на пенсию

Одним из главных критериев в этом вопросе является количество детей.

В текущем году 56 жительниц Тульской области воспользовались правом досрочного выхода на пенсию. У 37 из них трое детей, у 5 – четверо, а у 14 – пять и более. Чтобы у многодетной мамы возникло право на досрочную пенсию, нужно соблюсти три условия:

  • иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента,
  • к моменту выхода на пенсию младшему ребенку должно быть не менее 8 лет,
  • женщина не должна быть лишена родительских прав ни на одного из своих детей.

Право на досрочную пенсию имеют мамы как родных, так и усыновленных детей. С учетом переходных положений мамы троих детей могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет, мамы четверых детей – в 56. Женщины с пятью и более детьми уходят на пенсию в 50 лет.

Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно онлайн на портале «Госуслуги», а также в клиентских службах Отделения Соцфонда России по Тульской области и в МФЦ. Подробности можно узнать по телефону единого контакт-центра: 8(800)100-00-01.

 

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Фотограф:
вчера, в 21:21 0
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Место
Тульская область
 

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