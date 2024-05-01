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Министр здравоохранения Тульской области проинспектировал работу больниц в праздники
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области проинспектировал работу больниц в праздники

Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский проинспектировал работу медучреждений в праздники. Он посетил взрослую и детскую областные больницы, больницу скорой помощи им. Ваныкина и поликлинику Горбольницы № 9 г. Тулы.

В Тульской областной клинической больнице Михаил Малишевский посетил отделение реанимации и приемное отделение, куда ежедневно на плановую госпитализацию или по экстренным показаниям поступает до 130 пациентов. Врачи больницы продолжают оказывать высокотехнологичную помощь жителям с инфарктом и инсультом, травмами, хроническими заболеваниями.

В больнице скорой медицинской помощи министр пообщался с сотрудниками травматологического и приемного отделений, проверил качество оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми травмами.

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В поликлиниках региона в праздничные дни пациентов принимает дежурный врач, обслуживаются вызовы на дом, проводятся диагностические и лабораторные исследования. Так, в поликлинику Горбольницы № 9 в выходные дни ежедневно обращаются от 30 до 50 человек. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Михаил Малишевский пообщался с медработниками и пациентами, сотрудниками контакт-центров медучреждений, проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

— В майские праздники медики готовы оказать помощь при обострении хронических заболеваний, при травмах и ожогах. Травмпункты больниц работают круглосуточно, в экстренном случае необходимо вызвать бригаду скорой помощи по телефонам 103 или 112, — напомнил министр.

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