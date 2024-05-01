В Тульской области увеличилось число инфицированных клещей

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области зарегистрировано 154 случая присасывания клещей в 17 муниципальных образованиях региона. Это на 6,2% выше среднемноголетнего уровня и ниже аналогичного периода 2023 года на 42,3%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 72 человек, 20 из них — дети. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 104 случая.

За период мониторинга исследовано 117 клещей, снятых с людей, и 48 клещей из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, что выше среднемноголетнего уровня на 8% (СМУ — 10,1%) и выше аналогичного периода 2023 года в 1,5 раза.

