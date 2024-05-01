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Алексей Дюмин поздравил туляков с Праздником Весны и Труда

Алексей Дюмин поздравил туляков с Праздником Весны и Труда

Глава региона, в частности, отметил, что в Тульской области во все времена с уважением относились к мастерам, по-настоящему увлеченным своим делом.

Губернатор Алексей Дюмин:

— Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В этот день мы чествуем всех, кто созидательным трудом вносит вклад в развитие страны. Кто ежедневно добросовестно выполняет свою работу, передает накопленный опыт или только делает первые шаги в профессии. 

В Тульской области во все времена с уважением относились к мастерам, по-настоящему увлеченным своим делом.

Мы гордимся нашими работниками промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы и других, самых разных отраслей. Вместе мы делаем Тульскую область и всю Россию сильнее.

Спасибо вам за ответственный труд. Желаю вам здоровья, радости, добра и благополучия!

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