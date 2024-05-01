Алексей Дюмин поздравил туляков с Праздником Весны и Труда

Губернатор Алексей Дюмин:
— Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
В этот день мы чествуем всех, кто созидательным трудом вносит вклад в развитие страны. Кто ежедневно добросовестно выполняет свою работу, передает накопленный опыт или только делает первые шаги в профессии.
В Тульской области во все времена с уважением относились к мастерам, по-настоящему увлеченным своим делом.
Мы гордимся нашими работниками промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы и других, самых разных отраслей. Вместе мы делаем Тульскую область и всю Россию сильнее.
Спасибо вам за ответственный труд. Желаю вам здоровья, радости, добра и благополучия!