Синоптики сделали прогноз на май

Фото Алексея Пирязева.

Долгосрочные прогнозы на май обещают, что его средняя температура превысит норму на 0,5–1,0°, а количество осадков ожидается близким к климату. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Май начнется холодной погодой, по ночам 3–4 мая не исключены заморозки, а дневная температура первой недели месяца ожидается в пределах +9…+14°, что на 3–5° ниже нормы. Дождей будет не очень много, пройдут они в основном 5–7 мая.

Вторая неделя мая будет более теплой и более дождливой — преобладающие температуры +13…+18°, что близко к норме. Дожди наиболее вероятны с 10 по 13 мая.

Вторая половина месяца пройдет при дневном температурном фоне в +17…+22°, что на 1–2° выше положенного по климату. Заморозки в этот период маловероятны. Дожди прогнозируются в конце второй–начале третьей декад месяца.