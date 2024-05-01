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Синоптики сделали прогноз на май
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики сделали прогноз на май

Последний весенний месяц жарким не будет.

Долгосрочные прогнозы на май обещают, что его средняя температура превысит норму на 0,5–1,0°, а количество осадков ожидается близким к климату. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Май начнется холодной погодой, по ночам 3–4 мая не исключены заморозки, а дневная температура первой недели месяца ожидается в пределах +9…+14°, что на 3–5° ниже нормы. Дождей будет не очень много, пройдут они в основном 5–7 мая.

Вторая неделя мая будет более теплой и более дождливой — преобладающие температуры +13…+18°, что близко к норме. Дожди наиболее вероятны с 10 по 13 мая.

Вторая половина месяца пройдет при дневном температурном фоне в +17…+22°, что на 1–2° выше положенного по климату. Заморозки в этот период маловероятны. Дожди прогнозируются в конце второй–начале третьей декад месяца.

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сегодня, в 12:10 0
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