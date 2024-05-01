Как работает Тула в майские праздники

Фото Алексея Пирязева.

рынки

Иншинский рынок не работает 5 мая в связи с праздником Пасхи. 6 мая — санитарный день. В эти же дни не будет работать и рынок «Привоз».

Южный рынок будет работать в привычном графике.

Выходной исключительно на Пасху у рынков «Салют» и «Плехановский».

ПОЧТА РОССИИ

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше.

С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте Почты или в мобильном приложении компании.

больницы

Поликлиники

1 мая — с 9.00 до 15.00;

2, 3 мая — с 8.00 до 20.00;

4 мая — с 8.00 до 18.00;

5 мая — с 9.00 до 15.00;

6 и 7 мая — с 8.00 до 20.00;

8 мая — с 8.00 до 19.00;

9 мая — с 9.00 до 15.00;

10 мая — с 8.00 до 18.00;

11 мая — с 8.00 до 18.00;

12 мая — с 9.00 до 15.00.

С 13 мая — в штатном режиме.

В это время во всех поликлиниках ведёт прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе «Сервисы».

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники с 1 мая, а также с 9 по 12 мая работают с 9.00 до 15.00. В эти же дни с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Областные медучреждения

1, 5, 9 и 12 мая специалисты профильных областных медучреждений ведут прием по графику воскресенья. 4, 10 и 11 мая — по графику субботы. 2 и 3 мая в штатном режиме.

Это детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайская, д. 13, Горбольнице № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Жители районов могут обратиться за помощью специалистов в ближайшую центральную районную больницу.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8-800-4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8−800−450−33−03) работают ежедневно по графику, который размещен на сайте Доктор71. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.

МРЭО ГИБДД

1, 9, 10 и 12 мая во всех отделениях — выходной.

Подробнее о графике работы областных отделений — в карточках:

загсы

1 мая выходной.

2, 3, 4, 6, 7, 10 и 11 мая в обычном режиме.

8 мая — с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 16.30.

2 мая выдача повторных свидетельств и справок отделом ЗАГС по городу Тула будет осуществляться по адресу: ул. Демонстрации, д. 26-б (Флагманский МФЦ).

поезда и электрички

В майские праздники изменится график движения пригородных поездов в Тульской области и экспрессов «Тула — Москва».

Движение поездов будет организовано следующим образом:

6 — 8 мая — расписанием субботы;

1 и 9 мая — воскресенья.

Пригородные поезда № 6914/6913, 6906/6905 сообщением «Калуга-1–Тула» и № 6904/6903, 6916/6915 сообщением «Узловая–Калуга-1» будут курсировать 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные экспрессы:

№ 7030 «Тула — Москва» 1, 4, 5, 9–12 мая;

№ 7031 «Москва — Тула» 1 мая, 4, 5, 9–12 мая;

№ 7051 «Москва — Тула» 8 мая.

Информация о корректировках будет опубликована на официальном сайте ЦППК.

в случае чп

Во время выходных и праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители города могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-34, 47-20-37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации: