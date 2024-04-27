В Туле определили победителей регионального этапа всероссийских педагогических конкурсов

26 апреля в Туле подвели итоги регионального этапа всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России», «Мастер года» и «Педагогический дебют».
Министр образования региона Оксана Осташко отметила, что поддержка педагогов Тульской области, расширение регионального конкурсного движения находится на особом контроле у губернатора Алексея Дюмина.
— Настоящий педагог постоянно развивается. Участие в конкурсах профессионального мастерства — это новый бесценный опыт, обмен лучшими практиками и идеями. Поздравляю всех участников регионального этапа. Желаю победителям достойно представить область на всероссийском уровне, — сказала Оксана Осташко.
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стала учитель музыки тульского Центра образования № 8 Светлана Цуцура.
На всероссийском этапе конкурса «Мастер года» регион представит мастер производственного обучения по профессии «Фотограф» Тульского техникума социальных технологий Сергей Соколов, занявший в региональном этапе первое место.
В конкурсе среди молодых педагогов «Педагогический дебют» победителями стали:
- учитель иностранных языков Дудкинской школы Кимовского района Тимофей Колодний (номинация «Молодые учителя»);
- педагог Центра образования № 36 г. Тулы Евгения Сергеева (номинация «Молодые педагоги дополнительного образования»);
- заместитель директора по научно-методической работе Центра образования пос. Волово Евгения Барсукова (номинация «Молодые управленцы»).
Региональный этап конкурсов проходил с 23 по 26 апреля. Участники презентовали свои практики, решали педагогические кейсы, проводили показательные уроки.