Дарья Абрамова – серебряный призёр чемпионата Европы по боксу

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В составе национальной сборной Тульскую область представляет Дарья Абрамова, выступающая в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке тульская спортсменка уступила Светлане Каменовой-Станевой из Болгарии.



Всего в ходе чемпионата Европы Дарья Абрамова провела четыре боя, выиграв на пути к финалу у представительницы Испании Дженнифер Фернандес Ромеро, Николины Чачич из Хорватии и Анделы Бранкович из Сербии.



В воскресенье, 28 апреля, финальный бой среди мужчин в весовой категории до 75 кг проведёт еще один представитель Тульской области Джамбулат Бижамов.