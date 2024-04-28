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Дарья Абрамова – серебряный призёр чемпионата Европы по боксу
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Дарья Абрамова – серебряный призёр чемпионата Европы по боксу

В Белграде определились призеры и победители среди женщин.

В составе национальной сборной Тульскую область представляет Дарья Абрамова, выступающая в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке тульская спортсменка уступила Светлане Каменовой-Станевой из Болгарии.

Всего в ходе чемпионата Европы Дарья Абрамова провела четыре боя, выиграв на пути к финалу у представительницы Испании Дженнифер Фернандес Ромеро, Николины Чачич из Хорватии и Анделы Бранкович из Сербии.

В воскресенье, 28 апреля, финальный бой среди мужчин в весовой категории до 75 кг проведёт еще один представитель Тульской области Джамбулат Бижамов. 

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