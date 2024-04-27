Больницы, почта, ГИБДД и администрация: как будет работать Тула в майские праздники

Фото Алексея Пирязева.

почта россии

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше.

С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте Почты или в мобильном приложении компании.

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1, 9, 10 и 12 мая во всех отделениях — выходной.

Подробнее о графике работы областных отделений — в карточках:

больницы и поликлинники

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии. Многие областные учреждения ведут прием по графику воскресенья.

Подробное расписание работы поликлиник, областных больниц, травмпунктов и скорой помощи Myslo публиковал в материале ранее.

администрация тулы

Во время выходных и праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители города могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-34, 47-20-37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации:

МКП «Тулагорсвет» — 36-42-75;

АО «Тулатеплосеть» — 42-53-23; 42-53-21;

АО «Тулагорводоканал» — 42-53-34; 42-53-26; 79-35-84;

АО «Тульские городские электрические сети» — 74-93-50, 8 800 700-51-16;

ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — 33-66-12, 8 800 50-50-115;

АО «Тулагоргаз» — 04, 104, 004, 8 910 150-51-60;

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90, 23-04-04.

Номера управляющих компаний Тулы доступны по ссылке.

загс

Прием граждан территориальными отделами ЗАГС Тульской области в период майских праздников осуществляется 30 апреля с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 16.30. 2, 3, 4, 7, 10 и 11 мая – в обычном режиме.

поезда и электрички

Перевозчик ЦППК совместно с МЖД внес изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

27 апреля, 8 мая — расписанием пятницы,

28, 29, 30 апреля, 9–11 мая — расписанием субботы,

1 и 12 мая — расписанием воскресенья,

26—30 апреля, 1 и 8–10 мая в региональных центрах будут внесены точечные корректировки в расписание.

В дни майских праздников будут назначены дополнительные поезда.

На Курском направлении:

№ 7030 Тула — Москва: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая;

№ 7031 Москва — Тула: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая;

№ 7051 Москва — Тула: 27 апреля, 8 мая;

№ 7041 Москва — Тула: 27 апреля;

№ 7040 Тула — Москва: 28 апреля.

На Павелецком направлении:

№ 7302/7304 Узловая — Москва: 28 апреля;

№ 7305/7307 Москва — Узловая: 28 апреля.

Информация о корректировках будет опубликована на официальном сайте ЦППК.