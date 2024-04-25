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Где в Туле 26 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 26 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 26 апреля электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 45-б, 45 к.2, 45 к.4, 45 к.6, 45-д, 45-в, 45-г, 43-б, 45-б, 45;
  • ул. Приупская, 12-б, 12-г;
  • 2-й пр-зд Металлургов, 2, 4-а, 6, 8, 10;
  • ул. Пузакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • ул. Демидовская, 74;
  • Мясново: Ханинский пр-д, 2, 2-а, 9;
  • ул. М. Тореза, 2, 4;
  • ул. Л. Толстого, 114-г, 81;
  • пр-т Ленина, 59, 61;
  • ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к.2;
  • ул. Мосина, 33;
  • ул. Сойфера, 37-а;
  • ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164;
  • пер. Докучаева, 1-6;
  • пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3;
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
  • пр-зд Вильямса, 1, 2;
  • ул. 1-й Песчаная, 18-27;
  • 5-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 1, 3; 
  • ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а;
  • ул. Демьянова, 2-а;
  • ул. М. Смирнова, 115-а.

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